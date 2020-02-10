Главный храм Вооруженных сил стоит вдвое дороже, чем на него собрали пожертвований

Сумма госзакупок на строительство главного храма Вооруженных сил, на который было собрано 3 млрд рублей пожертвований, составляет порядка 6 млрд. По одной из закупок стоимость контракта выросла в 82 раза, сообщает Znak.com.

Высота храма, возводимого к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, согласно проекту составит 95 метров, высота звонницы — 75 метров. Диаметр главного купола — 19,45 метра в честь года окончания войны. Минобороны сообщало, что объект возводится на пожертвования, и 7 февраля была озвучена собранная сумма — порядка 3 млрд 21 млн рублей. Но на сайте госзакупок есть информация о 128 связанных с храмом контрактах на сумму около 6 млрд рублей. При этом во всех случаях закупка производится у единственного поставщика, так как это возможно, если «продукция закупается за счет пожертвований».

На одну из закупок, которая касается разработки документации на «устройство системы крепления навесных декоративных фасадных элементов» и выполнение работ по «устройству навесного вентилируемого фасада» цена контракта подскочила с 13,5 млн до 1,11 млрд рублей. А цена «проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ» по устройству фундамента выросла более чем в 2 раза — с 620 млн до 1,45 млрд рублей.

В фонде «Воскресение» заявили, что строительство вошло в завершающую стадию, а «сметная стоимость строительства постоянно меняется в сторону уменьшения», потому что «многие предприятия и организации предоставляют технику, оборудование, строительные материалы абсолютно безвозмездно, а пожертвования на храм совершаются не только индивидуально, но и целыми коллективами, благодаря чему в строительстве участвуют уже сотни тысяч человек».