В парламенте Сальвадора во время заседания появились вооруженные полицейские и солдаты

Перед обращением президента Сальвадора Найиба Букеле к членам парламента в здание вошли полицейские и солдаты. Они требовали поддержать идею займа в $109 млн на дополнительное вооружение, сообщает BBC. Ранее президент дал депутатам семь дней, чтобы утвердить этот кредитный план. Оппозиция после появления вооруженных людей обвинила Найиба Букеле в запугивании.

После того как Букеле занял пост президента летом 2019 года, он пообещал приступить к решению проблемы бандитизма и коррупции. На данный момент в Сальвадоре один из самых высоких показателей убийств в мире. Президент страны считает, что улучшенное оснащение поможет силовикам. Средства кредита должны пойти, в том числе, на покупку полицейских автомобилей, униформы, оборудование для наблюдения и вертолета. Но большинство парламентариев отказываются от обсуждения предлагаемого законопроекта, и кворума для принятия не набирается.

Найиб Букеле призвал жителей страны выйти на улицы, если депутаты откажутся принимать закон, а его сторонники из полиции и армии сами пришли на заседание.