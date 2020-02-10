64% россиян готовы прийти на голосование по поправкам в Конституцию

Большинство граждан России (64%) готовы принять участие в голосовании о поправках в Конституцию, показал опрос «Левада-центра». При этом 72% из них поддержали бы предложенные президентом Владимиром Путиным изменения, 13% респондентов проголосовали бы против, 15% участников опроса затруднились с ответом, передает «Интерфакс».

15% россиян не стали бы участвовать в голосовании. Из них 7% уверены, что не пришли бы голосовать, и 8% респондентов «скорее всего» не стали бы участвовать в таком голосовании. 18% пока не определились с тем, принимать или не принимать участие в голосовании.

«Ведомости» отмечают, что 67% респондентов считают самыми важными из президентских поправок гарантии регулярной индексации пенсий и лишь 6% — создание Госсовета. В первую тройку по важности также вошли запрет иностранного гражданства для чиновников (51%) и гарантии МРОТа не ниже прожиточного минимума (50%). Меньше всего наряду с Госсоветом респондентов волнует перераспределение полномочий президента в пользу парламента при назначении премьера и министров (11%).