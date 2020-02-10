«Паразиты» Пон Чжун Хо получили «Оскар» за лучший фильм

На 92-й церемонии вручения премии «Оскар» южнокорейская кинокартина «Паразиты» была признана лучшим фильмом года, а также получила награды в номинациях «Лучший иностранный фильм», «Лучший режиссер» (Пон Чжун Хо) и «Лучший оригинальный сценарий».

Лучшим актером стал Хоакин Феникс за роль в фильме «Джокер». Рене Зеллвегер академики признали лучшей актрисой за роль в «Джуди». Приз как лучшая актриса второго плана получила Лора Дерн («Брачная история»), а лучшим актером второго плана стал Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»). Питт, выйдя на сцену, сказал, что ему дано на выступление 45 секунд, а это на 45 секунд больше, чем дал Сенат Джону Болтону (имеется ввиду судебное разбирательство в Сенате по поводу импичмента президента США Дональда Трампа, в котором бывший советник президента по национальной безопасности мог выступить в качестве свидетеля). У «Однажды в… Голливуде» также был отмечен художник-постановщик.

За музыку к фильму «Джокер» была отмечена Хильдур Гуднадоуттир, а лучшей песней стала «I'm Gonna Love Me Again» Элтона Джона («Рокетмэн»).

Победителем в номинации лучший адаптированный сценарий стал «Кролик Джоджо». Лучший документальный фильм — «Американская фабрика», лучший анимационный фильм — «История игрушек–4», лучший анимационный короткометражный фильм — «Любовь к волосам», лучший документальный короткометражный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)», лучший игровой короткометражный фильм — «Окно напротив».

За операторскую работу, сведение звука и лучшие визуальные эффекты награды получил фильм «1917». Призы в номинациях «Лучший монтаж звука» и «Лучший монтаж» достались картине «Ford против Ferrari».

Приз за лучший грим и прически получил фильм «Скандал», а за дизайн костюмов — «Маленькие женщины».