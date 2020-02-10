ВОЗ направила в Китай экспертную группу для борьбы с коронавирусом

Об отправке международной миссии в борьбе с эпидемией коронавируса генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус договорился с главой КНР Си Цзиньпином еще в конце января. Однако состав группы экспертов согласовывали с китайским правительством почти две недели, сообщает Reuters.

Группу международных экспертов ВОЗ возглавляет канадский специалист по эпидемиологии и чрезвычайным ситуациям доктор Брюс Эйлвард. О том, что группа вылетела в Пекин, 10 февраля в Twitter сообщил Тедрос Адханом Гебрейесус.

По данным ВОЗ, смертность от вируса составляет 2%. Национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщает, что к 10 февраля от вируса в Китае скончались 908 человек. Коронавирус подтвержден в 40 171 случае, 6484 человека находятся в тяжелом состоянии, выздоровел 3281 пациент.