Депутат Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета
07.02.2020
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в результате крушения вертолета в Татарстане. Пилот и еще один пассажир ранены, сообщают telegram-каналы, РБК и ТАСС.
Ранее стало известно, что вертолет, принадлежащий Хайруллину, совершил жесткую посадку на лед реки Камы в окрестностях Казани, при этом он разрушился. На борту находились три человека.
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