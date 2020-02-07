СМИ: вертолет депутата Госдумы Айрата Хайруллина потерпел крушение

Вертолет, принадлежащий депутату Госдумы Айрату Хайруллину, совершил жесткую посадку на лед реки Камы в окрестностях Казани. Об этом сообщает Baza. Спасатели добираются до места крушения на катере на воздушной подушке. На борту вертолета находились три человека. ТАСС сообщает, что один из них выжил.

«Интерфакс» со ссылкой на представителя Приволжской транспортной прокуратуры Майю Иванову сообщает, что вертолет Bell 406, принадлежал компании «Восток Транс». «Как видно с вертолета спасательной службы, вертолет разрушен, но один человек все-таки ходит вокруг», — сказала Иванова.

Спасательный вертолет пока не смог сесть в месте аварии.