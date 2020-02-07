Сергей Алексашенко: Ждем третью версию

Итак, появилась вторая версия доходов семьи премьера Мишустина, на этот раз от работы в UFG в изложении самой компании. Смотрим на нее внимательно.

1. Нынешний премьер-министр Михаил Мишустин в 2008 – 2010 гг. работал в группе компаний UFG. Судя по названию его должностей, он работал в подразделениях, занимающихся управлением активами, проще говоря – в управляющей компании. Доходы управляющей компании (УК) традиционно определяются ее правилами, но во всем мире они выглядят примерно одинаково: ежегодно УК получает 2% от стоимости активов плюс 20% от прироста их стоимости.



2. УК управляет средствами, которые ей доверили инвесторы, различные физические и юридические лица, среди которых могут быть сами сотрудники и владельцы УК, а могут быть и совершенно сторонние физические и юридические лица. Клиенты УК, естественно, хотят, чтобы УК получала как можно меньше, поэтому зачастую нормативы вознаграждения могут быть меньше, но крайне редко они бываю выше уровня 2+20.

3. Мишустин, работая в УК, получил долю в 25% от доходов УК от управления как вновь созданным, так и ранее созданными фондами. Учитывая, что в УК Мишустина брали на работу в основном из-за его связей, то не вижу ничего странного в том, что он получил 25% от доходов от управления новыми фондами, хотя 25% от управления старыми фондами выглядят несколько странно: к моменту прихода Мишустина в УК все 100% доходов были «расписаны» между существовавшими партнерами, поэтому выделить ему четверть доходов можно было, только сильно ущемив всех остальных. Но... хозяин — барин, UFG, и будем считать, что каким-то образом партнеры на это согласились.

4. В материале РБК сказано, что «Мишустин владел 25-процентными долями в уже созданных на момент своего прихода фондах», но в это я поверить не могу — для этого клиенты UFG должны были отдать Мишустину часть своих активов. Все в мире бывает, но... Если такое было, то хотелось бы видеть налоговую декларацию Мишустина за 2008 год, в которой он показывает безвозмездно полученные активы и уплачивает с этой суммы налоги.

5.Итак, доходы нынешнего премьер-министра от работы в УК должны были быть связаны с результатами работы УК по управлению активами. Поскольку UFG не раскрывает своей отчетности (в части результатов работы отдельных фондов и компаний), то воспользуемся усредненными величинами. На работу в УК Мишустин пришел в апреле 2008 г. (в это время он создал свой семейный траст), а ушел оттуда в марте 2010 г. Для тех, кто не помнит, что в то время было, напомню, что весь мир сначала свалился в глобальный финансовый кризис, а потом из него медленно выходил. Одним словом, не самое лучшее время для финансовых рынков: значение индекса РТС в марте 2008 г. составляло 2119 пунктов, а в апреле 2010 г. — 1516, т.е. снизилось за 2 года почти на 29%. (Индекс РТС отражает долларовую стоимость российских активов, торгуемых на бирже). Не могу предположить, что доходность «старых» фондовUFG (созданных до прихода туда Мишустина) сильно отличалась от динамики индекса РТС, падение стоимости активов могло быть меньше, но вряд ли речь могла идти о ее росте. На пике падения (январь-февраль 2009 г.) значение индекса РТС колебалось на уровне чуть выше 500 пунктов, поэтому если UFG смогла привлечь новых инвесторов именно в это время, то они могли бы неплохо заработать. Но... «живых» денег в то время в России почти ни у кого не было, а уж доверить их кому-то другому мог только сумасшедший. Одним словом, скорее всего, за время работы Мишустина в УК никакой прибыли для своих клиентов UFG заработать не смогла. Поэтому ни о каких «20% от прироста стоимости» речи быть не могло.

6. Теперь — самое интересное, как UFG расставалась с Мишустиным. По версии самой компании (в пересказе РБК), «из-за кризиса единовременно продать в 2010 году все активы было невозможно. В этой связи партнеры UFG договорились с Мишустиной (которой супруг немедленно передал все права по трасту. — С.А.), что у нее будут выкупать доли по мере того, как на них будут находиться покупатели, устраивающие партнеров UFG». Стоп! А какие активы нужно было продавать? Повторю, что было сказано выше, Мишустин работал в управляющей компании, которая получала доходы от управления активами — есть прирост стоимости активов, есть доходы, а нет, так нет. Его личные доходы за время работы в УК было несложно рассчитать, и все его права на получение доходов должны были закончиться в день увольнения, то есть если на последний день работы Мишустина в УК доход УК за время работы там нынешнего премьера составил 100 единиц, то он должен был получить 25 и ни копейкой больше. Готов поверить, что у УК были проблемы с «живыми» деньгами, и компания не могла выплатить трасту Мишустиных всю сумму сразу, но тогда речь должна была идти о кредите/рассрочке в выплате, возможно, с каким-то начислением процентов, но привязывать выплаты трасту госчиновника высокого ранга к результатам деятельности УК за следующие пять (!) лет (с учетом перехода прав на получение доходов к сестре Мишустина), это — КОРРУПЦИЯ В ЧИСТОМ ВИДЕ!

7. Подведу итоги: UFG привела свою версию формирования доходов семьи премьер-министра России за последние 10 лет. Хорошая новость состоит в том, что сделана попытка раскрыть механику формирования этих доходов. Первая плохая новость состоит в том, что версияUFG никак не бьется с версией Бутрина, опубликованной в «Коммерсанте». Вторая плохая новость состоит в том, что версияUFG лишь подтверждает коррумпированность российского премьера.

8. Ждем третью версию. Интересно, кто станет ее автором? И будет ли она последней?

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