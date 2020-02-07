Власти используют идею метропикетов в поддержку изменения Конституции

Идею метропикетов, которые проводятся в поддержку политзаключенных, власти решили использовать для популяризации поправок в Конституцию. Об этом рассказал на своем YouTube-канале депутат муниципального округа Филевский парк Москвы Вадим Коровин.

Для проведения одиночных пикетов у станций метро на 25 января через группы поиска массовок разыскивались желающие постоять два часа с плакатом за 400 руб. Тем, кто откликнулся на объявление, выдали плакаты «ДА — референдуму по поправкам в Конституцию. НЕТ — губительному либеральному экономическому курсу» и схожие по содержанию. Разъяснений о том, что говорить, если люди будут задавать вопросы по поводу этих высказываний — не давали.

«В настоящие метропикеты люди выходят добровольно, потому что не могут не выйти. А вот это убожество «за поправки» стоит 400 руб. Никогда еще Родину не продавали так дешево», — отмечает политик Дмитрий Гудков.