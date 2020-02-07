«Новая газета»: в расписании аэропорта Дамаска нет самолета, который «едва не сбили» при атаке Израиля

В заявлении Минобороны о самолете, которому пришлось сесть на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, так как он был в зоне поражения во время авиаудара со стороны Израиля и работы сирийских ПВО, «Новая газета» нашла нестыковку. По данным издания, в расписании прибытия рейсов в аэропорт Дамаска нет самолета, прибывающего из Тегерана в необходимый временной период (с полуночи до 4:40 в расписании вообще нет рейсов, а в 4:40 прилетает самолет из Багдада).

«Мы не исключаем, что рейс из Тегерана был чартерным. Но и такие рейсы фиксируются на табло прибытия и вылетов. Лайнер Airbus-320, выполнявший рейс «Тегеран–Дамаск» с 172 людьми, в аэропорту Дамаска, похоже, вообще не ждали», — пишет «Новая».

В Минобороны России ранее заявили, что ночью 6 февраля четыре истребителя F-16 ВВС Израиля выпустили восемь ракет «воздух–земля» по пригородам Дамаска. Для отражения удара правительственные войска Сирии активно применяли комплексы противовоздушной обороны. В это же время в районе аэропорта Дамаска совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320, выполнявший рейс «Тегеран–Дамаск» с 172 людьми, и он мог оказаться «в зоне смертельного зенитного ракетно-артиллерийского огня». В российском военном ведомстве назвали использование гражданских самолетов для блокирования ответных действий сирийских сил ПВО «характерной чертой израильских ВВС».