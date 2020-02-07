Amnesty International потребовала расследовать нападение на журналиста «Новой газеты» в Грозном

Движение по защите прав человека Amnesty International требует провести расследование нападения на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, произошедшего в Грозном 6 февраля.

«Всю ответственность за эти и другие нападения, случаи запугивания и преследования правозащитников, журналистов и активистов в Чечне несут федеральные власти России, включая лично президента Владимира Путина. В течение многих лет они закрывали глаза на убийства, насильственные исчезновения, пытки, несправедливые судебные разбирательства по сфабрикованным делам и другие нарушения прав человека в Чечне. Тем самым они создали благоприятную почву для безнаказанности и насаждения атмосферы страха в республике», — говорит директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

По мнению Стразерс, эффективное расследование по данному нападению может дать «четкий сигнал, что те, кто нарушают права человека в Чечне, и их хозяева больше не смогут вершить свои дела как обычно».

Напомним, 6 февраля в 23:20 в Грозном у входа в гостиницу «Континент» неизвестные напали на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину.