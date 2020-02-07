Обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан вернули под арест

Второй кассационный суд изменил меру пресечения бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже — ее вновь отправили в СИЗО. Как сообщает РБК, решение об освобождении Цуркан обжаловала генеральная прокуратура.



Цуркан арестовали в июне 2018 года, в «Лефортово» она провела более полутора лет, после чего первый апелляционный суд отменил решение о продлении ареста и изменил меру пресечения на запрет определенных действий.



Ей вменяется передача секретных сведений Службе информации и безопасности Молдавии, которая затем якобы передала их органам НАТО. По версии следствия, она была завербована в молдавскую разведку в 2004 году полковником Александром Попеску. В 2015 году молдавская разведка направила три рапорта на английском языке в спецслужбы НАТО, где приводился дословный перевод секретных писем Минэнерго в правительство. Одно письмо касалось поставок газа в Молдавию, второе — электроэнергии в Крым, а третье — поставок электроэнергии также с территории России, но куда именно, Цуркан в беседе с РБК не раскрыла. Данные, которые легли в основу этих рапортов, передала СИБ Молдавии именно Цуркан, полагает следствие.



Цуркан не признает вину и утверждает, что не обладала доступом к гостайне и к правительственной переписке.