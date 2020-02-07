В США опасаются хаоса в случае введения санкций против «Роснефти»

За поддержку связей с венесуэльским президентом Николасом Мадуро ПАО «Роснефть» может попасть под санкции США, однако американцы опасаются, что такой шаг может привести к хаосу на мировых рынках нефти. Об этом пишет Bloomberg.

Ранее США ввели жесткие экономические санкции против Венесуэлы, но нефтяная промышленность страны продолжает функционировать. Администрация Трампа планирует усилить давление на Мадуро в течение следующих 30 дней. При этом США задумались о потенциальных действиях против «Роснефти» и «вероятно, предпримут действия в ближайшем будущем по этому вопросу». Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен.

Угроза санкций США в отношении российской нефтяной компании может сказаться на мировых рынках, как примерно в 2018 году произошло с ценами на алюминий из-за попадания в санкционные списки российского миллиардера Олега Дерипаски. В то время Дерипаска владел контрольным пакетом акций «Русала», второго по величине в мире производителя алюминия. Несмотря на то, что в отношении непосредственно «Русала» санкции не вводились, мировые цены на алюминий взлетели на целых 20% в один момент, и каждая задержка с введением санкций вызывала новые скачки цен.

На «Роснефть» в настоящее время уже распространяются некоторые санкции США, но они не мешают компании совершать сделки с венесуэльской нефтью.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва уже привыкла к угрозам из Вашингтона, передает ТАСС: «Я слышал очередные угрозы из Вашингтона — наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли. Привыкли и к тому, что, не стесняясь, американские официальные лица заявляют: «Да, Вашингтон привержен доктрине Монро. И доктрина Монро должна претворяться в жизнь». Если латиноамериканские страны чувствуют себя комфортно при такой опеке, то это ваше суверенное право. Я считаю, что это оскорбительно для всех стран Латинской Америки, какую бы позицию они ни занимали по Венесуэле или по любой другой международной проблеме».