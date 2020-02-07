Профессор финансов IE Business School Максим Миронов: Это ли не чистосердечное признание в коррупции?

Это ли не чистосердечное признание в коррупции? 2,5 млн долларов Мишустин получил в виде зарплаты и бонусов, пока работал в UFG. А еще 33 млн — уже когда работал главой ФНС. Причем выплаты были в адрес сестры и жены. Как сказал один товарищ: «Где посадки???»

Я работал в инвестиционном бизнесе, и фигня, конечно, эта вся история. Все фонды, созданные в 2008-м, показывали убытки много лет. 33 млн выплат чуваку в течение 5 лет после увольнения, который и двух лет не проработал — это сказки для лохов. И если все честно, причем тут родственники?

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