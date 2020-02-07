«Ъ»: задержан замначальника Генштаба

В Москве задержали заместителя начальника Генштаба — начальника Главного управления связи вооруженных сил России Халила Арсланова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник, генерал-полковника задержали сотрудники военной контрразведки ФСБ. Его доставили к следователю Главного военного следственного управления, который ранее предъявил ему обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества. 235-й гарнизонный военный суд решит вопрос об аресте обвиняемого.

По уголовному делу проходят также бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а кроме того, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Все они ранее признали свою вину в махинациях, в том числе при закупке средств связи на сумму более 6,5 млрд руб., дав показания на замначальника Генштаба.

Арсланов свою вину не признает. Как отмечает «Ъ», исследования на полиграфе показали, что он не врет.