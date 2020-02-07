Счетная палата рассказала о низкой коммерциализации российской науки

Финансирование науки со стороны бизнеса последние 20 лет лишь сокращается, а механизмы привлечения инвестиций в сферу науки не определены. При этом не наблюдается роста коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, сообщает Счетная палата.

«В 2017 году, занимая 10 место в мире по затратам на науку и лидируя по абсолютным масштабам занятости в этой сфере, в части результативности научной деятельности Россия на порядок отстает от стран-лидеров по количеству патентов: от США — почти в 16 раз, от Китая — в 38 раз», — говорит зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова.

Затраты по отношению к ВВП на гражданскую науку в последние годы не увеличиваются. По проценту от ВВП Россия находится на 34 месте. К 2024 году, согласно целевым показателям нацпроекта «Наука», расходы увеличатся на 0,1% ВВП (до 1,2% ВВП). При этом крупнейшие научно-технические страны тратят на эти цели больше 3% ВВП.

60-70% расходов на исследовательские работы обеспечивает бюджет, а доля бизнеса в финансировании российской науки сокращается.

«В странах-лидерах доля финансирования НИОКР бизнесом превосходит долю бюджетного финансирования. Пропорционально это 70% на 30%. В России сейчас обратная ситуация. По данным Росстата, в 2000 году доля бизнеса в финансировании НИОКР составляла почти 33%, в 2016 году — уже 28%. Механизмы и инструменты привлечения внебюджетных средств в сектор науки не определены», — подчеркнула Изотова.

По количеству занятых в сфере науки Россия попадает в мировой топ-5 по данным на 2016 год, но по числу исследователей в расчете на 10 тыс. занятых в экономике — находится только на 34 месте. А по затратам на одного исследователя — на 47 месте. В Германии уровень зарплаты профессорско-преподавательского состава, занятого в сфере НИОКР, в 3,3 раза выше аналогичного российского, в Чехии — в 1,4 раза выше.

При этом в России нет эффективной системы стимулирования научной и научно-технической деятельности, а действующая система экономических и иных льгот не достигает своей цели, так как роста коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности не наблюдается.