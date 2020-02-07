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ФАС зафиксировала повсеместное завышение цен на медицинские маски

07.02.2020

Цены на медицинские маски выросли практически во всех регионах России, сообщил замруководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский. На Дальнем Востоке стоимость масок выросла в 2-2,5 раза, а в отдельных регионах зафиксирован десятикратный рост, передают «Ведомости».

Цены подняли не только аптеки, но и оптовые продавцы и даже производители. Например, в Адыгее в оптовом сегменте маски подорожали в 15 раз, а в Санкт-Петербурге один из производителей поднял цены на трехслойные маски в 10 раз.

Цариковский уверяет, что ФАС продолжит внимательно мониторить ситуацию и будет принимать жесткие меры по отношению к нарушителям. Ведомство предлагает создать оперативный штаб с участием администрации субъектов России, Росздравнадзора, ФАС и правоохранительных органов, который будет следить за ценами на маски.

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