В Екатеринбурге китайцев поместят на двухнедельный карантин, выселив из санатория прежних клиентов

Китайцев, прилетевших в Екатеринбург из Пекина самолетом «Уральских авиалиний», отвезут для наблюдения в санаторий «Бодрость». Это делается для предотвращения распространения нового коронавируса. Жителей России, прилетевших тем же рейсом, отправят на карантин по домам, сообщает E1.

Из оздоровительного центра «Бодрость» накануне выселили всех прежних постояльцев, для которых это стало неожиданностью. Многие из них приехали из Москвы, Ульяновска и других городов и заселились всего четыре дня назад. Люди жалуются, что временного жилья им не предложили. В администрации Екатеринбурга эти заявления опровергают. Главврач санатория «Бодрость» пообещала вернуть деньги или предложить другие варианты завершения лечения тем, кому пришлось покинуть оздоровительный центр.

При этом китайцам, которые прилетели в Россию, тоже не разъяснили, что происходит, сообщает издание. Некоторые из гостей должны были пересесть в Екатеринбурге на другие рейсы, но вместо этого их рассадили в автобусы и планируют отвезти в санаторий.