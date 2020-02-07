В Совет Федерации могут пожизненно «пристроить уважаемых людей»

Поправка в Конституцию о расширении президентской квоты по назначению членов Совета Федерации, предложенная академиком РАН Александром Чубарьяном, имеет высокие шансы попасть в текст законопроекта ко второму чтению. По данным источника «Коммерсанта», изменение необходимо, чтобы «пристроить уважаемых людей» в верхнюю палату парламента.

Внутри этой квоты, по задумке автора поправки, ряд членов Совфеда получат пожизненные полномочия. На заседании рабочей группы обсуждались лишь правки, по которым достигнут консенсус, а значит, это изменение имеет высокие шансы войти в пакет документов ко второму чтению. По словам Чубарьяна, число президентских мест можно увеличить с 17 до 20–30 человек. При этом академик ссылается на итальянский опыт, где в Сенате есть шесть пожизненных членов, среди которых могут быть и бывшие президенты.

Источник «Ъ» в верхней палате считает, что данное предложение направлено на «пристраивание уважаемых людей», которых становится все больше. А пожизненных сенаторов будет два-три человека, «кому нужны хорошие гарантии безопасности». Политолог Аббас Галлямов считает, что идея не принадлежит Чубарьяну. Может оказаться, что «кресло пожизненного сенатора Владимир Путин готовит как раз под себя».