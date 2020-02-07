Леонид Волков про обоснование доходов премьера

Просто нереальный по наглости пресс-релиз Мишустина публикует «Вестник Двойной Сплошной», бывшее РБК.

На кого это вообще рассчитано, за кого они держат своих читателей, за идиотов?

Не говоря о том, что я нигде не увидел у этого адского размещалова пометки «партнерский материал», содержимое текста — для тех, кто сможет через него продраться — станет неисчерпаемым источником веселых фейспалмов и мемов, которые войдут в историю, я уверен, не хуже, чем «консервативное управление активами» из прошлого пресс-релиза Мишустина, который он разместил в издании «ИпотечникЪ» за подписью Д.Бутрина.

В «письме в редакцию» шершавым языком корпоративного пресс-релиза сказано, в сухом остатке, что Мишустин фиктивно оформил на мать и сестру доли в бизнесе, которым не имел права заниматься, и теперь всем надо утереться, потому что вот же «легальное» происхождение его миллиардов.

При этом сляпан текст так небрежно, что просто орать хочется. В одном абзаце пишут о том, что carried interest — премию за управление — управляющие партнеры получают только по истечении жизни инвестфонда, через 8-10 лет, и только если он показывает результат выше рынка (и это чистая правда). Но как тогда в соседнем абзаце они же пишут, что Мишустин получал вплоть до 2015 года премии за управление, проработав полтора года?

Либо он продолжал управлять фондом, будучи министром, а владение было оформлено на подставных лиц из числа родственников — и это абсолютно незаконно. Либо он не управлял фондом — и тогда абсолютно незаконно получил премию за результаты управления.

И вся эта развесистая клюква как бы не замечает, что рублевское поместье у Мишустина появилось задолго до короткого его похода из госслужбы в бизнес в 2008-10 годах...

Какой-то просто нескончаемый фейспалм от этой «невероятной журналистской удачи» РБК.

Одно только место в тексте радует: где рассуждают о том, что, дескать, Мишустин — один из очень немногих честных чиновников. С такой оценкой Мишустина согласиться невозможно, но с оценкой остальных российских чиновников — вполне.

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