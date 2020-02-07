Бывший вице-премьер Гордеев переходит в Госдуму

Бывший зампред правительства Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы, ему передадут мандат депутата Геннадия Кулика. Об этом сообщил заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, передает ТАСС.

Кулика освободят от полномочий депутата 11 февраля, он перейдет на работу советником председателя Госдумы.

«Освободившийся мандат перейдет к Гордееву Алексею Васильевичу, который возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году, — отметил Неверов. — Важно, что он является учеником Геннадия Васильевича, в свое время работал у него заместителем министра».

Неверов, который освободит кресло вице-спикера для Гордеева, сейчас также руководит фракцией «Единая Россия». На этой работе он и намерен сосредоточиться, уточняет «Интерфакс».

Гордеев занимал пост вице-премьера и курировал вопросы природных ресурсов, агропромышленного комплекса и экологии. 15 января он лишился должности, когда правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.

