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«Ъ»: процедуру получения российского гражданства упростят

07.02.2020

Чтобы стать гражданином Российской Федерации, иностранцам не придется отказываться от прежнего гражданства. Такие изменения предполагает законопроект, который сейчас готовит правительство, сообщает «КоммерсантЪ».

Подготовкой документа занималась группа представителей разных ведомств и парламентариев, созданная в марте 2019 года. Ее цель — решить, как привлечь в Россию от 5 млн до 10 млн новых граждан. Достигать цели планируется через изменение миграционных режимов и реформирование института гражданства.

«С учетом действующего уведомительного механизма подтверждения отказа от иностранного гражданства предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства, в том числе для лиц, признанных носителями русского языка», — прокомментировали разработку изменений в правительстве. Законопроект планируется внести в Госдуму уже в весеннюю сессию.

По словам главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, статью 13 закона «О гражданстве» могут ожидать и другие изменения: отмена требования о непрерывном проживании на территории России иностранца в течение пяти лет и пункта о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию.

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