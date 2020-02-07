Минобороны РФ: из-за авиаудара Израиля по Сирии мог пострадать пассажирский самолет

Использование гражданских самолетов для блокирования ответных действий сирийских сил ПВО «характерной чертой израильских ВВС» назвали в Минобороны России. Так, во время ударов Израиля ракетами «воздух-земля» по пригороду Дамаска 6 февраля мог пострадать самолет с 172 пассажирами, совершающий посадку в местном аэропорту, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, передает «Интерфакс».

Ночью 6 февраля четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии выпустили восемь ракет «воздух-земля» по пригородам Дамаска. Для отражения удара, по словам Конашенкова, правительственные войска Сирии активно применяли комплексы противовоздушной обороны. В это же время в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320, выполнявший рейс «Тегеран-Дамаск» с 172 людьми и он мог оказаться «в зоне смертельного зенитного ракетно-артиллерийского огня».

«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром — на российской авиабазе «Хмеймим», — говорит Конашенков.