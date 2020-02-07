Трамп заявил о ликвидации лидера запрещенной в РФ террористической организации Аль-Каида на Аравийском полуострове

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе контртеррористической операции в Йемене убит лидер исламистской группировки Аль-Каида на Аравийском полуострове (АКАП)* Кассим аль-Райми. Об этом сообщает Reuters.

«При аль-Райми АКАП* совершал насилие в отношении мирных жителей в Йемене и стремился совершать и вдохновлять многочисленные нападения на США, — говорится в заявлении Трампа. — Его смерть еще более ослабляет АКАП* и глобальное движение «Аль-Каида»*. И это приближает нас к устранению угрозы, которые эти группы представляют для нашей национальной безопасности». По мнению США, АКАП* — один из наиболее смертоносных филиалов «Аль-Каиды»*.

Когда именно аль-Райми был убит, не сообщается. Возможно, это произошло во время ударов беспилотников в Марибе несколько дней назад.

* Аль-Каида — организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.