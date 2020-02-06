На обозревателя «Новой газеты» напали в Грозном

6 февраля 23:20 в Грозном у входа в гостиницу «Континент» напали на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. Нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в гостиницу, пишет «Новая». В основном, били именно женщины, руками и ногами. При этом нападавшие все снимали на камеру.

Милашина и Дубровина приехали в Грозный на суд по делу В Чечне Ислама Нуханова, который снял видео «Как живут Кадыров и его соратники. Часть 1». Против него после этого завели дело о незаконном хранении оружия.