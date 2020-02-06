Путин назначил «яблочника» Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края

Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, который в 2016 году шел в Госдуму от «Яблока». Текст указа размещен на сайте Кремля.

Место главы региона стало вакантным после перехода Максима Решетникова на пост министра экономического развития России.



Махонин занимал должность начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России. Ранее руководил Управлением ФАС по Пермскому краю. В 2016 году он возглавлял региональный партсписок «Яблока» на выборах в Госдуму.

«Как лидер пермской группы списка «Яблока» на выборах в Госдуму в 2016 году он должен был подписывать знаменитый «яблочный» Меморандум политической альтернативы. Меморандум включал в себя, в том числе, пункты об отказе на выборах от «дискриминационных фильтров», признании суверенитета Украины в границах 2013 года и незаконности вхождения Крыма в состав РФ», — отмечает политолог Александр Пожалов.

«Всегда здоровается на улице. В общении резкий, достаточно прямой, не высокомерный. Такой умный парень», — охарактеризовал нового главу региона Сергей Ухов, координатор пермского штаба Алексея Навального.