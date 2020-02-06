Алексей Миняйло отсудил 150 тысяч рублей за незаконное преследование по «московскому делу»

Выплатить 150 тыс. рублей Алексею Миняйло в качестве компенсации за незаконное преследование по «московскому делу» Тверской суд Москвы обязал Минфин. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков..

Активист в своем иске требовал компенсации в 1,5 млн руб. Алексея Миняйло обвиняли в участии в массовых беспорядках, он находился под арестом. Но позже уголовное преследование прекратили, перед этим суд вынес решение о том, что в материалах дела Миняйло нет признаков массовых беспорядков.