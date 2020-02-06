Суд прекратил дело против главы международного «Мемориала»

Тверской суд Москвы прекратил административное дело о нарушении закона об иностранных агентах против главы международного общества «Мемориал» Яна Рачинского.

«Вауваувау внезапно! Административное дело в отношении Яна Рачинского ПРЕ КРА ТИТЬ!», — сообщается в Twitter «Мемориала».

Дело прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения, поясняет «МБХ медиа». Протокол был составлен из-за блога «Мемориала» на сайте «Эха Москвы», поэтому на заседание вызвали главного редактора сайта Виталия Рувинского. Он сообщил на суде, что технически в блоге на сайте «Эха» материалы размещают только сотрудники редакции, а не «Мемориала». Инициатива о публикации может исходить с обеих сторон.

Ранее Рачинского штрафовали по этой статье девять раз.