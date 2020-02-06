Владимир Потанин возглавил список богатейших россиян

Владелец пакета акций «Норникеля» Владимир Потанин обошел совладелеца «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона и стал лидером российской части глобального списка Forbes Real Time, сообщает издание.

Ранее Потанин оказывался на первом месте лишь в 2015 году. На этот раз возглавить список удалось из-за роста на 60% с начала 2019 года акций «Норникеля» (у миллиардера 34,6% акций компании).

На втором месте оказался Вагит Алекперов, владелец пакета акций «Лукойла». Он еще ни разу не выбивался в лидеры, но, по мнению Forbes, это вполне может произойти, так как акции «Лукойла» за год значительно подорожали.

Прошлогодний лидер рейтинга Леонид Михельсон теперь на третьем месте. Его состояние росло не так значительно, как у конкурентов.