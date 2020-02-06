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Лев Шлосберг: Год беззакония и произвола

06.02.2020

Ровно год назад прошел обыск у Светланы Прокопьевой по абсурдному заказному политическому делу «об оправдании терроризма»

За год следствие не смогло (и без нарушений закона не могло) представить никаких доказательств ее вины.

Несмотря на отсутствие судебного решения, Светлана внесена Росфинмониторингом в список «экстремистов и террористов», ее личные счета заблокированы, она находится под подпиской о невыезде.

Прокуратура была вынуждена не утвердить обвинительное заключение, так как в материалах дела присутствуют две профессиональные лингвистические экспертизы, доказывающие полное отсутствие состава преступления в тексте колонки Светланы Прокопьевой о событиях в Архангельске. Следствие ищет сейчас за тридевять земель «эксперта», готового подписать то, что нужно следствию для оправдания возбуждения дела.

Мы отмечаем сегодня год беззакония и произвола по отношению не только лично к Светлане Прокопьевой, но ко всем свободным гражданам, самому праву на свободу слова и свободу массовой информации.

Итоги года. Светлана Прокопьева невиновна. Уголовное дело незаконно. Преследование продолжается. И до тех пор, пока это дело не будет прекращено, мы не можем успокаиваться.

Тысячи и тысячи людей проявили за этот год свою солидарность [http://chng.it/2kWSCXBWW8] со Светланой Прокопьевой. На этой солидарности держится сейчас все российское гражданское общество. Желаю Светлане и всем ее друзьям сил. Свет(а) победит тьму.

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