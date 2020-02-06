Лев Шлосберг: Год беззакония и произвола

За год следствие не смогло (и без нарушений закона не могло) представить никаких доказательств ее вины.

Несмотря на отсутствие судебного решения, Светлана внесена Росфинмониторингом в список «экстремистов и террористов», ее личные счета заблокированы, она находится под подпиской о невыезде.

Прокуратура была вынуждена не утвердить обвинительное заключение, так как в материалах дела присутствуют две профессиональные лингвистические экспертизы, доказывающие полное отсутствие состава преступления в тексте колонки Светланы Прокопьевой о событиях в Архангельске. Следствие ищет сейчас за тридевять земель «эксперта», готового подписать то, что нужно следствию для оправдания возбуждения дела.

Мы отмечаем сегодня год беззакония и произвола по отношению не только лично к Светлане Прокопьевой, но ко всем свободным гражданам, самому праву на свободу слова и свободу массовой информации.

Итоги года. Светлана Прокопьева невиновна. Уголовное дело незаконно. Преследование продолжается. И до тех пор, пока это дело не будет прекращено, мы не можем успокаиваться.

Тысячи и тысячи людей проявили за этот год свою солидарность [http://chng.it/2kWSCXBWW8] со Светланой Прокопьевой. На этой солидарности держится сейчас все российское гражданское общество. Желаю Светлане и всем ее друзьям сил. Свет(а) победит тьму.

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