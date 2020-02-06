Светлана Прокопьева: Осознайте уже, товарищ майор

Сегодня, между прочим, ровно год, как моя квартира была разбомблена при поддержке СОБРа. А устрою-ка я по этому поводу вечеринку!

С тех пор мой уровень юридической грамотности возрос, число друзей в Фейсбуке — преумножилось, упоминаемость в СМИ превысила статпогрешность. Тогда же началось и продолжается грубое попрание моих гражданских прав: права на имущество (отобрали сначала вещи, потом деньги и возможность пользоваться современными финансовыми инструментами), права на свободу передвижения, и это не предел. По сути, единственный пострадавший в уголовном деле, возбужденном против меня — это я. Больше это придуманное «оправдание терроризма» никого не коснулось.

Само же расследование продвинулось за этот год недалеко. Следствие так и не смогло доказать, что в статье «Репрессии для государства» имеется «публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании». Ни одно лингвистическое исследование этого не показало и не покажет. Обвинение как было, так и осталось голословным, настолько натянутым, что даже не было утверждено с первого раза прокуратурой.

В общем, все происходящее с тех пор, как я уже говорила не раз, убеждает меня, что я не ошиблась с той колонкой. Не защита прав, а преследование несогласных — вот суть российской правоохранительной машины. Далеко мы на ней не уедем. Осознайте уже, товарищ майор.

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