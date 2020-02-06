«Ведомости» сменили владельца

Член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев сообщил, что больше года не владеет долей в издании. Газета принадлежит семье его бизнес-партнера Владимира Воронова, рассказал Кудрявцев в интервью RTVI.

«Газета «Ведомости» принадлежит семье моего партнера Владимира Воронова, который является членом совета директоров, был со мной вместе пять лет назад покупателем акций и отдельно долга компании БНМ («Бизнес ньюс медиа»), которая издает газету «Ведомости», — уточнил Кудрявцев. Он также пояснил, что «Ведомости» стали устойчивы и независимы.

«Это стоило больших усилий, я думаю, что этих сил больше нет. Для нас изначально это был бизнес, который мы защищаем», — продолжил Кудрявцев.

Демьян Кудрявцев владел долей в «Ведомостях» с 2015 года, когда три прежних совладельца финский ИД Sanoma Independent Media, FT Group и Dow Jones продали доли компании, представлявшей интересы Кудрявцева, а также Владимира Воронова и американца Мартина Помпадура.