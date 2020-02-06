Кирилл Мартынов: Катастрофа американской партийной системы

За американской политикой в России следят примерно так же, как за английской премьер-лигой: раз наши не играют, то можно болеть за Нэнси. Особенного желания заниматься этим, когда в России перепахивают само поле для игры, нет, но сейчас все же трудно не заметить катастрофу американской партийной системы.

Трехлетняя война демократов против Трампа предсказуемо закончилась его оправданием в Сенате: импичмент не состоялся. Как отмечал Виталий Шкляров, на волне этого успеха («годами они копали под меня и не нашли ничего, я свят и со мной Америка») Трамп легко выиграет свою вторую президентскую кампанию. Фактически демократы своими руками работали в его избирательном штабе: сделав ставку на несбыточный с учетом расклада сил в Сенате импичмент, они провели для Трампа лучшую избирательную кампанию из возможных.

Усугубляет эту ситуацию неспособность демократов выставить нового сильного кандидата — такого за годы, прошедшие с 2016-го, у них просто не нашлось. Участникам выборов 2020 года будет за 70 лет, особенно органично будет смотреться схватка Трамп – Блумберг, немолодой миллиардер-чудовище против немолодого миллиардера-филантропа.

Речь самого Трампа в ходе заседания по импичменту была пронизана мистическим эксепционализмом, американский дух молод и солнце наше высоко, заявил он. После чего выпустил видеоролик о вечном трампизме — это уже прямо сюжет антиутопии, причем Трамп не стесняется делать из себя -изм. Дух Трампа, согласно ролику, теперь будет побеждать на всех следующих выборах, в 2024-м, 2028-м и так далее.

На старте этой президентской кампании роль партий минимальна, вся интрига в том, найдется ли персонаж, который сможет бросить вызов трампизму. Кажется, президентство Обамы было высшей точкой американской двухпартийной системы, какой мы ее знали. Теперь, когда демократы сами не способны справиться с рыжим, свежие политические идеи будут приходить откуда-то еще.

Источник