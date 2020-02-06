Дмитрий Гудков: За широкую амнистию

Мы с оппозиционными депутатами Мосгордумы подготовили проект амнистии. Настоящей. Широкой. Такой, какой не было уже много лет. В ней мы впервые прописали освобождение всех осужденных во время митингов и по 212-й статье (это не только Москва, но и Ингушетия, и вся Россия). Постарались учесть всех политзаключенных (проблема только с обвиненными по террористическим статьям — продолжаем искать формулировки).

Почему амнистия необходима?

Потому что в последние годы амнистии становятся все реже. В 90-е интервал между ними был около года, иногда даже полгода, сейчас — уже 5 лет. Это уже один в один поздний СССР: никакой милости и пощады.

Потому что система следствия, судов и ФСИН становится все хуже. Напомню статистику оправдательных приговоров с 2014 года.

0,54% — 2014.

0,43% — 2015.

0,36% — 2016.

0,30% — 2017.

0,25% — 2018.

Амнистия становится единственным способом хоть как-то исправить пороки системы.

Вспомним пытки в колониях: например, «ярославское дело» с видео избиений заключенных, где тюремщиков самих посадили за бесчеловечную жестокость. В этой ситуации освобождение людей из тюрем становится уже даже не милостью, а необходимостью.

Я не испытываю иллюзий, что амнистия будет принята в этом виде. Но я готов, чтобы ее от своего имени потом вносили единоросы, ставила свое авторство Маргарита Симоньян — неважно. Главное — освобождение людей.

Накануне приезда 9 мая в Россию мировых лидеров у нас есть шанс на освобождение заложников. Их освобождают даже террористы — не думаю, что государство стало уже хуже, чем они.

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