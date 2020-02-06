Власти Москвы согласовали митинг за проведение референдума о поправках в Конституцию

В субботу 15 февраля в Москве состоится митинг «За проведение референдума по поправкам в Конституцию и смену курса развития страны».

«Митинг будет первой крупной акцией оппозиции по обсуждению поправок в Конституцию. Граждане выступят против ползучей узурпации власти под видом «конституционной реформы», потребуют проведения Референдума по поправкам в Конституцию», — сообщил в Twitter координатора «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Акция начнется в 12.30 на Суворовской площади. В ее оргкомитет вошли представители «Левого Фронта», «Партии Дела», движения «Новороссия», «Другой России», Объединения перевозчиков России и других организаций.