В Архангельске дальнобойщика обвиняют в оправдании терроризма из-за комментария о взрыве в ФСБ

Дальнобойщика из Архангельска Константина Васильева задержали после обыска и доставили в Следственный комитет для допроса. Его обвиняют в оправдании терроризма из-за комментария под новостью о взрыве в местном отделении ФСБ. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Валентину Дехтяренко.

После допроса Васильева отпустили. Сам он не признал свою вину и заявил, что выступает против террористических актов.

Взрыв в здании ФСБ Архангельска произошел 31 октября 2018 года. Во время происшествия погиб принесший бомбу 17-летний студент Михаил Жлобицкий, пострадали три человека.