Лукашенко заявил о невыполнении Россией обязательств по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне поездки в Сочи для встречи с Владимиром Путиным провел совещание по работе энергокомплекса, на котором обвинил Россию в невыполнении обязательств и предложил собравшимся подумать над поиском других партнеров. Об этом сообщает «БелТА».

Разногласия по энергетическим вопросам с Россией, по словам Лукашенко, происходят регулярно последние 13 лет, несмотря на взаимные обязательства. «К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти — по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс. — одна четверть», — сказал президент Белоруссии.

Он также поинтересовался предложениями правительства по поиску альтернативных поставщиков энергоресурсов и надежных каналов их поставки. «Еще раз, уже публично, повторяю: все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и наши обязательства по контрактам на внешних рынках, то есть продажу нефтепродуктов Европе, Украине, другим странам», — сказал Лукашенко.

Вопрос поставки нефти и газа в Белоруссию Александр Лукашенко намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным 7 февраля на встрече в Сочи.