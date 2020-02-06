МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты», рассказали в Министерстве иностранных дел России.

За последние две недели отмечено свыше тысячи нападений боевиков на позиции армии сирийского правительства, а также на места дислокации российских и турецких военных в районе Идлиба, пояснили в ведомстве. Не прекращаются попытки террористов атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» с применением ударных беспилотников. В результате этих действий в Сирии погибли российские и турецкие военные.

Подробностей о гибели военнослужащих МИД не приводит. 3 февраля сообщалось о гибели четырех сотрудников спецназа ФСБ. Их автомобиль подорвался 1 февраля на фугасе в районе Алеппо, после чего они попали в руки к боевикам и были застрелены.