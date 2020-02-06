Георгий Сатаров: Будьте бдительны!

Тут, что называется, Кремлю виднее, ведь «ключи от рая» в руках у него, а не в руках права. Навальный знает об этом лучше других. И наплыв будет организовывать сам Кремль. Задача — запузырить в избирательный бюллетень 40-50 партий, лучше ближе к 50. Задача каждой из них — просто числиться в бюллетене и блистать в нем привлекательными названиями вроде «К новым берегам», «Россия будущего», «Новая Россия», «На службе у народа» и т.п. Это я так нафантазировал прямо сейчас, пока пишу. Этот подленький трюк Кремля, который ранее вменял себе в заслугу резкое сокращение числа партий, таит в себе следующие важные последствия.

1. Согласно известным закономерностям статистического распределения голосов, проверенным вашим покорным слугой при весьма забавных обстоятельствах, если число партий в бюллетене приближается к полусотне и наилучший результат одной партии переваливает за 20 процентов, пятипроцентый барьер преодолевают четыре партии, оставляя половину избирателей, отдавших честно свои голоса за остальных, без представительства. Голоса неудачливых избирателей распределяются между четырьмя победителями пропорционально набранным ими голосам. В результате, если после перекладывания бюллетеней из кучки в кучку «Единой России» будет приписано 26 процентов голосов, она будет иметь большинство в Думе.

2. Тут бы и выборы перенести поближе, чтобы в спешке никто не смог разобраться, что это за новые партии, и подавляющее число избирателей, послав подальше четыре обрыдлых парламентских партии, распределяли бы свои голоса между несколькими десятками фейков с привлекательными названиями, у которых в тройках лидеров будут писатели, артисты, журналисты, герои России, спортсмены, врачи, учителя, ученые, правозащитники, не прошедшие в Мосгордуму проректора ВШЭ, модные штучки и т.д., и т.п., все известные и со звучными фамилиями. И ни одного политика. Все они отработают свое в этом подлом спектакле, не только в бюллетенях, но и превращая в фарс предвыборные дебаты, отвращая людей вдумчивых от этих выборов вообще. В Думу эти лидеры фейков не попадут, они — на заклание, и мы про них и их подлую роль как обычно быстро забудем.

3. Я уже говорил о перекладывании бюллетеней из кучки в кучку. Это лишь условное обозначение всего арсенала мухлежа при подсчете голосов. Но когда у вас в руках такие дивные возможности, как четыре десятка фейковых партий, то ваши возможности отнимать голоса у одних и приписывать их другим практически безграничны.

4. Я рискну описать свое видение, как же все будет происходить. Мои предположения основаны на совокупности всем известных фактов. Итак, я думаю, что Кремлю выгодно проводить выборы и голосование по поправкам в Конституцию одновременно либо с небольшим интервалом, но сначала — Конституция. Перед голосованием по Конституции Путин соберет видных юристов-конституционалистов и после дискуссии заявит под камеры, что не позволит взорвать Основной закон изнутри, и потому надо убрать предложения по изменениям, которые противоречат первой главе. Оппозиция будет праздновать победу. Официальные СМИ будут воспевать Путина, представляя его оплотом демократии и правового государства. А тут под шумок и пойдут (если не одновременно) выборы, на которых все описанное выше и случится.

Итак, смысл проектика совершенно прозрачен, нужный результат предрешен, а оппозиция (как минимум ее бо′льшая и самая почтенная часть), как и раньше, будет смотреть на это со стороны, объясняя нам, что будет участвовать в выборах, когда они станут честными.

Однако я хочу закончить на оптимистической ноте. Не бывает идеальных авантюр в природе. Причина проста: в природе вообще не бывает ничего идеального. И эта авантюра неидеальна, раз я о ней так уверенно пишу. И значит определенное приложение интеллекта, фантазии и знаний может привести к конструированию способов противодействия описанной выше затее.

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