На покупку элитного жилья в Москве потрачено более 100 млрд рублей за год

В 2019 году продажи элитного жилья в Москве выросли на треть по сравнению с 2018 годом, а общая стоимость проданной недвижимости превысила 100 млрд руб. — это рекордный показатель за последние пять лет. Лидером по цене остается район Патриарших прудов, а самыми популярными у покупателей элитного жилья — Хамовники, на которые пришлось 17% сделок, говорится в отчете консалтинговой компании Knight Frank.

Рекордные показатели объясняются тем, что сделок с жильем в ценовом сегменте от 200 млн руб. было 86 — это в два раза больше, чем за предыдущий год.

Самым дорогим районом Москвы остаются Патриаршие пруды. 1 кв. м. жилья там в среднем стоит 2,1 млн руб. Самая низкая средняя цена среди жилья дорогих категорий — в районе Дорогомилово (483 тыс. за кв. м).

Средняя площадь сделки в элитном сегменте увеличилась на 12% (до 166 кв.м.), в премиум-классе — на 5% (до 104 кв. м.) в сравнении с 2018 годом.