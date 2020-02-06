Счетная палата: у российских министерств проблемы с постановкой и достижением целей

Счетная палата выявила проблемы с целеполаганием у исполнительной власти России. В планах министерств есть только 55% показателей нацпроектов и лишь 26% показателей программ, за которые они отвечают. Аудиторы считают, что систему планирования показателей нужно пересмотреть, пишут «Ведомости», со ссылкой на отчет о работе министерств и ведомств в 2019 году.

При этом поставленные цели министерства все равно часто не достигают. В 2017 и 2018 годах не удалось выполнить задачи по каждому пятому показателю. А информация в отчетах иногда не соответствует действительности: в отчетах 7 министерств и ведомств о реализации 6 национальных и 25 федеральных проектов говорится, что проблем не выявлено, но сроки реализации были нарушены.

Счетная палата также отмечает, что не до конца внедрены методы оценки эффективности траты бюджетных средств для достижения национальных целей. Аудиторы предлагают разработать методику оценки влияния органов власти на нацпроекты, а также наладить механизм сбора информации об удовлетворенности общества работой чиновников.