Сергей Гуриев: инвестклимат в России определяется ФСБ

Инвестклимат в России определяется не экономическим блоком правительства, а ФСБ, считает экономист Сергей Гуриев. Об этом он рассказал в интервью журналу Forbes.

«Для российских и иностранных инвесторов важнее не ставки налогов или регулирование, а аресты и силовой отъем активов», — говорит он. По словам Гуриева, первый вице-премьер Андрей Белоусов возможно «в новом качестве сможет сделать гораздо больше для реализации нацпроектов и повышения роли государства в экономике. Но это вопросы второго порядка по сравнению с разгулом коррупции и всевластием так называемых «правоохранительных органов» — а с этим он ничего сделать не сможет».

Экономист отметил, что поправки в Конституцию на инвестиционный климат не повлияют: «То, что рынки не отреагировали на новости об изменениях в Конституцию, — это нормально. Потому что для инвесторов это не событие. Они хорошо понимают, что Путин хочет оставаться у власти настолько долго, насколько сможет. Как до поправок Путин управлял страной, так и после их принятия он собирается управлять страной. И когда он перестанет управлять страной, это будет не потому, что Конституция запрещает ему это делать».