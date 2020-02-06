Число погибших от нового коронавируса превысило 500 человек

Выявленный в конце прошлого года в Китае коронавирус унес жизни более полутысячи человек. Количество подтвержденных инфицированных приближается к 30 тысячам. Растет и количество выявленных больных на лайнере, стоящем на карантине у берегов Японии, где находятся 24 россиянина.

Более 28 тыс. подтвержденных случаев зарегистрировано в Китае и порядка 260 в других странах, по данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая на 6 февраля. Погибли от нового коронавируса в материковом Китае 563 человека, еще два случая зарегистрированы за его пределами — в Гонконге и Филиппинах.

Сразу несколько лайнеров оказались в плену карантина из-за коронавируса. На лайнере Diamond Princess с 3700 пассажирами ранее выявлено 10 заболевших, теперь, по данным Reuters, тест подтвердил вирус еще у 10 человек. На борту этого лайнера находятся 24 россиянина. «С соотечественниками поддерживается постоянный контакт, в режиме реального времени получаем информацию об их проблемах, потребностях и пожеланиях. Во взаимодействии с японскими властями оперативно принимаем меры по решению возникающих вопросов, прежде всего по снабжению медикаментами. На настоящий момент у россиян вирус не диагностирован», — сообщает в Facebook посольство России в Японии. Также в дипмиссии говорят, что решается вопрос о продлении срока действия виз граждан РФ.

Еще один круизный лайнер World Dream помещен на карантин в Гонконге. На нем подтверждено три случая заболевания. Россиян на его борту нет.

Из-за ситуации с лайнерами Тайвань запретил всем международным круизным судам заходить на остров с четверга 6 февраля.

Также стало известно о прошедшем в середине января в отеле Grand Hyatt в Сингапуре собрании одной из компаний, на котором присутствовали 94 зарубежных сотрудника, в том числе и гости из Уханя. Три участника этой встречи заражены коронавирусом. Название компании не раскрывается, но Всемирная организация здравоохранения заявила, что проводит расследование и принимает меры.

По данным ВОЗ, то, что вирус легко распространяется от человека к человеку за пределами Китая, может говорить о гораздо большем масштабе вспышки.

Страны продолжают эвакуацию своих граждан из Уханя. Более двух десятков авиакомпаний со всего мира приостановили или ограничили полеты в Китай. В нескольких странах, в том числе в США, запрещен въезд любому, кто находился в Китае в течение предыдущих двух недель. Гонконг заявил, что все посетители из материкового Китая будут помещены в карантин на две недели, в то время как Тайвань продлил запрет на въезд иностранцев, которые были в Китае за последние 14 дней, в том числе в Гонконге и Макао.

На следующей неделе, 11 и 12 февраля, в Женеве соберутся сотни экспертов, чтобы попытаться придумать способ противостояния вспышке и ускорить исследования лекарств и вакцин.