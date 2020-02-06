Зона платной парковки в Москве расширяется, стоимость увеличивается

На 80 улицах Москвы парковки станут платными. Они появятся в районах Внуково, Беговая, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино, пишут «Ведомости». Больше всего новых платных появится в Таганском районе — 26 улиц. Везде места будут стоить 40 руб. в час.

В целом в городе будет 1350 платных улиц. Это более трети всех дорог в старых границах Москвы.

На треть увеличится количество улиц, где будет действовать самый дорогой тариф «повышенный круглосуточный» (380 руб. за час парковки с 8.00 до 21.00, ночью — 200 руб.). Сейчас такой тариф действует на 237 улицах, а с 17 февраля будет на 330. Ощутимее всего подорожал район Якиманка: там появятся 24 «дорогие» улицы, сейчас на них машину можно оставить за 150 руб. в час. Всего в этом районе на сегодняшний день пять улиц, где стоимость парковки составляет 380 руб. в час.

14 «дорогих» улиц появится в районе Арбат.

До 380 руб. подорожает парковка еще почти на 60 улицах, где сейчас дифференцированные тарифы (50 руб. первый час, затем — 150 руб. в час, а ночью — 60 руб.). В этот список попали Большая Татарская улица, Денежный и Плотников переулки, Садовничий проезд, Сытинский тупик, улицы Спиридоновка, Житная, Большая Полянка и т. д. На всех улицах, где стоимость увеличится до 380 руб., бесплатная парковка по воскресеньям отменяется. Она станет бесплатной только в праздничные дни.

В целом в Москве сильно сократится количество дешевых мест. Например, если сейчас за 40 руб. в час машину можно оставить на 264 улицах, то с 17 февраля — лишь на 193. Из них на 80 улицах плата вводится впервые, в том числе на девяти улицах за пределами МКАД.

Вдвое департамент транспорта сократил количество улиц, где можно припарковаться за 60 руб. в час. Сейчас их 412, останется 211.