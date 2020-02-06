15 солдат пострадали во время теракта в Иерусалиме

Злоумышленник врезался на автомобиле в группу военнослужащих в Иерусалиме возле бывшего железнодорожного вокзала, превращенного в развлекательную площадку «Первая станция». 15 солдат пострадали, один из них находится в критическом состоянии, сообщает The Jerusalem Post.

Израильская полиция расследует происшествие как террористический акт. Силы безопасности обнаружили автомобиль подозреваемого на проезжей части в Бейт-Джала, недалеко от Вифлеема. По мнению полиции, злоумышленник увидел группу солдат и сознательно свернул на них, а затем скрылся с места происшествия.