Страх войны: силовые структуры стали наиболее авторитетными для россиян

Армия и госбезопасность повысили свой рейтинг в глазах россиян за последние пять лет и стали, по их мнению, системообразующими институтами страны. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на директора «Левада-центра» Льва Гудкова.

«Крымская мобилизация оставила разные последствия. Самый важный из них — это рост представлений, что самыми авторитетными являются силовые структуры: армия и госбезопасность. Они стали структурообразующими институтами», — говорит Гудков. Из-за волны антизападной риторики представление о необходимости разделения властей и других демократических принципов были почти стерты, но увеличились «представления, что власть прежде всего принадлежит силовым институтам».

В 2019 году самыми важными госинститутами, по мнению россиян, стали армия, президент и спецслужбы. За четыре года с 42% до 60% выросла доля россиян, считающих, что «настоящий мужчина должен пройти службу в армии». При этом за последние пять лет люди стали значительно сильнее бояться войны. А мысль о том, что все внешнеполитические события приходится оплачивать жителям России, получила больше сторонников.

Военные кампании Путина повышали уровень его поддержки (вторая чеченская война, конфликты с Грузией и Украиной). «Эта поддержка закончилась после подписания президентом закона о пенсионной реформе, после чего упали рейтинги не только президента, но и министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. Если с 2007 года доверие к Путину постоянно было связано с антизападной риторикой, то в последнее время эти показатели стали расходиться — она перестает работать», — говорит Гудков.