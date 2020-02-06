Скончался Кирк Дуглас — звезда «золотой эры» Голливуда

В возрасте 103 лет умер Кирк Дуглас, один из самых известных актеров классической эпохи Голливуда, снявшийся более чем в 80 фильмах, включая главные роли в «Чемпионе», «Спартаке» и «Жажде жизни».

«Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино, который дожил до его золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и убеждениям, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас», — написал его сын, актер Майкл Дуглас в своем Instagram.

В 1996 году Кирк Дуглас получил почетный «Оскар» «за 50 лет творческих и моральных усилий в кинематографическом сообществе». Также он обладатель премии Гильдии киноактеров США «за достижение всей жизни» (1998 год).

Кирк Дуглас также являлся одним из самых известных филантропов Голливуда. Фонд Дугласа пожертвовал миллионы долларов широкому кругу учреждений — от детской больницы в Лос-Анджелесе до Фонда кино и телевидения США.