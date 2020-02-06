Данные получателей микрокредитов оказались в продаже

В интернете выставлены на продажу данные 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций. Как пишет РБК, продаются Ф.И.О., номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные россиян. Большинство клиентов, ответивших на звонки агентства, сообщили, что обращались за займами в компанию «Быстроденьги». Также в базе обнаружены данные клиентов микрофинансовых компаний «Займер» «еКапуста», «Лайм» и «Микроклад». Они контактировали с МФО в период с 2017-го по конец 2019 года.

Ранее ЦБ сообщал о том, что мошенники используют подобные данные для оформления онлайн-займов на имя жертвы. Чтобы получить микрозаем онлайн, необходимы данные паспорта и СНИЛС, последний вид документа не содержится в продаваемой базе, однако мошенники могут заполучить его с помощью социальной инженерии. В «Быстроденьгах» отмечают, что несмотря на совершенствование скоринг-систем и служб безопасности, у мошенников получается брать кредиты, а масштаб их деятельности растет: каждая десятая заявка на заем, поступающая в МФО, характеризуется как потенциально мошенническая, что ведет к отказу в ней.

