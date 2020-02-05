Онищенко раскритиковал идею отправить в «резервацию» эвакуированных из Китая

Бывший главный государственный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал решение о помещении эвакуированных из Китая россиян в тюменский санаторий.

«Может, в Магадан, на Колыму завезем? Там лагеря еще остались. Не надо смешить мир, тем более мы вывозим людей не больных, а здоровых. Тех, кто был в контакте с больными, давно взяли под наблюдение в Китае. А как же права человека? Как можно москвича везти в Тюмень в резервацию?» — цитирует «Интерфакс» Онищенко.

По его словам, адекватно было бы взять эвакуированных под ежедневное медицинское наблюдение, вернув домой тех, кто живет один.

В среду эвакуированных из Китая привезли в Тюменскую область, где их 14 дней продержат в карантине в реабилитационном центре в 30 км от Тюмени. Территория центра, вокруг которой выстроено два периметра ограждения, охраняется Росгвардией.