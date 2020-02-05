Поклонская обещала поддержать проект амнистии фигурантов «московского дела»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обещала поддержать инициативу о внесении в Госдуму проекта амнистии фигурантов «московского дела». Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Поклонская также отметила, что активисты могут предоставить ей документы для инициирования проверки действий сотрудников правоохранительных органов, которые они считают незаконными.

«У нас есть статья в Уголовном кодексе за незаконное осуждение. Инициатором для проведения проверки может стать совершенно любой человек, хоть депутат, хоть Иванов, Петров, Сидоров. Если есть такие факты и такая инициатива, я принимаю предложения», — сказала она.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Мосгордумы совместно с независимыми муниципальными депутатами и гражданскими активистами подготовила проект амнистии к 75-летней годовщине Победы, который охватывает практически всех политзаключенных.